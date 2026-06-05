Appuntamento in Giardino | le aperture straordinarie tra Venezia e Riviera del Brenta il 6 e 7 giugno

Il 6 e 7 giugno si svolge la manifestazione nazionale Appuntamento in Giardino, promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia. L'evento prevede aperture straordinarie di giardini e parchi tra Venezia e la Riviera del Brenta, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare spazi verdi generalmente chiusi al pubblico in questi giorni. La manifestazione si svolge in diverse location, con orari e modalità di accesso variabili.

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna Appuntamento in Giardino, la manifestazione nazionale promossa da Associazione Parchi e Giardini d'Italia che invita il pubblico a scoprire il patrimonio verde italiano. L'edizione 2026 è dedicata al tema "La vista", un invito a oss6 e ervare i giardini con uno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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