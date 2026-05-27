Rocca delle Caminate aperture straordinarie per il ponte del 2 Giugno

Rocca delle Caminate sarà aperta al pubblico anche lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno, festa della Repubblica, oltre al fine settimana del 30 e 31 maggio. Le visite si svolgeranno durante tutto il ponte del 2 giugno, offrendo l’opportunità di visitare la struttura in giorni straordinari. La gestione comunica che gli orari e le modalità di accesso saranno confermati nelle prossime comunicazioni. Non sono previste prenotazioni obbligatorie per le giornate di apertura.

Sarà un week end lungo il prossimo per Rocca della Caminate, infatti sarà aperta al pubblico per le visite oltre sabato 30 maggio e domenica 31 maggio, anche lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Gli orari di visita sono i soliti: dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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