applausi per tittia fantino da palio freddo alla mossa il coniglio di diodoro

di Laura Valdesi SIENA "Ha seguito me, la mia famiglia e il mio lavoro. E il Palio da vicino", spiega Tittia prima che le luci si spengano in sala. "Tutte le parti sono significative, racconta la vita di Giovanni dalla A alla zeta". E poi ammette: "Sono un po’ emozionato, ci sono tutte le persone di Siena che fanno il Palio. Spero di essere stato all’altezza", spiega gettando un occhio alla platea. Dove, oltre ai volti del Consorzio per la tutela del Palio, ecco tra gli altri il capitano del Nicchio Fabio Giustarini, il collega dell’Onda Jacopo Castagnini, poi la Selva, il capitano Andrea Causarano, naturalmente Duccio Cottini dell’Oca che insieme al governatore Claudio Laini interviene nel docu-film, Duccio Carapelli dell’Aquila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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