Da luglio 2024, quando ha debuttato in Giraffa, sono passati circa 21 mesi. Durante questo periodo, l'artista ha dichiarato che sono cambiate molte cose nella sua vita, in particolare se stesso. Ha parlato di aver imparato a dare il massimo e a non accontentarsi, ispirato da un maestro con cui ha un rapporto di apprendimento. Granito ha anche espresso il desiderio di essere da Tittia, riconoscendo il valore di questa figura nel suo percorso.

di Laura Valdesi SIENA Gabriele Puligheddu, in arte Granito, da quando hai esordito nella Giraffa il 4 luglio 2024 sono passati 21 mesi: cosa è cambiato nella tua vita? "Tutto, principalmente io". In cosa? "Nel modo di lavorare, di pensare e di fare. E’ stata una lezione di vita, mi sono reso conto di molte cose. Che per fare il fantino devi essere ’completo’. Siena e il Palio non fanno sconti: o stai al passo e cerchi di essere davanti, pronto a tutto. Sennò se arrivi però stai dietro". Hai fatto mea culpa? Qualcosa che ti sei rimproverato? "Sicuramente potevo fare meglio, nella situazione in cui sono adesso avrei cambiato tante cose. Sarei arrivato mentalmente più preparato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Granito ha voltato pagina: "Un sogno essere da Tittia. Mi insegna a dare il meglio. E a non accontentarsi"

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