Un giudice dell’immigrazione negli Stati Uniti ha respinto la richiesta di asilo presentata dalla famiglia di Liam, il bambino noto per il cappellino da coniglio. I legali della famiglia hanno presentato ricorso contro questa decisione. La decisione si riferisce alla richiesta di protezione internazionale avanzata dalla famiglia, che ora rischia di essere rimpatriata.

Un giudice dell’immigrazione negli Stati Uniti ha respinto la richiesta di asilo presentata dalla famiglia di Liam Conejo Ramos, il bambino di 5 anni che lo scorso gennaio era stato fotografato con un cappellino da coniglio e uno zaino di Spider?Man mentre veniva fermato insieme al padre durante un’operazione di polizia federale a Minneapolis. La decisione comporta l’ordine di rimpatrio della famiglia in Ecuador, il Paese di origine. La famiglia, composta oltre che da Liam dal padre, Adrian Conejo Arias, dalla madre, Erika Ramos, incinta, e da un fratello di 13 anni, si trova ora in una fase interlocutoria: i legali hanno presentato ricorso contro la sentenza e la procedura di appello consente alla famiglia di restare negli Stati Uniti in attesa dell’esito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giudice Usa nega asilo alla famiglia di Liam, il bambino con il cappellino da coniglio. I legali hanno presentato ricorso

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