Dopo aver conquistato il titolo, lo spagnolo ha dichiarato di voler tornare in vetta al ranking già nel prossimo torneo di Barcellona. Ha aggiunto che la rivalità con il giovane italiano lo stimola a lavorare duramente per migliorarsi. La sfida tra i due tennisti continua a tenere alta l’attenzione tra gli appassionati, con entrambi determinati a ottenere il miglior risultato possibile.

La corsa al vertice del ranking ATPè più aperta che mai. Dopo aver perso la finale del Masters di Monte-Carlo contro Jannik Sinner,Carlos Alcaraz è pronto a riprendersi subito lo scettro mondiale. Il tennista spagnolo, scivolato al secondo posto dopo il trionfo dell’azzurro nel Principato, ha già nel mirino il sorpasso. L’occasione arriva dall’ATP 500 di Barcellona, dove Alcaraz si presenta da prima testa di serie e con un obiettivo chiaro: vincere il torneo per tornare numero uno del mondo. “È sicuramente una motivazione extra– ha spiegato in conferenza stampa –so che devo vincere qui per riprendermi il primato. La battaglia con Jannik è molto emozionante, ma sono concentrato sul migliorarmi ogni giorno”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alcaraz rilancia subito la sfida a Sinner: “Voglio tornare numero 1 già a Barcellona”

Alcaraz punta il sorpasso su Sinner: “Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1”(Adnkronos) – Carlos Alcaraz punta il sorpasso su Sinner al primo posto del ranking Atp.

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Alcaraz registra con il telefono il tuffo di Sinner e rilancia la sfida: scene esilaranti a Monte Carlo x.com

Un servizio del Tg3 rilancia l’attribuzione a Michelangelo del Cristo di Sant’Agnese, nonostante lo scetticismo della comunità scientifica, di cui lo stesso Tg3 è al corrente. Perché non è stato dato alla controparte lo stesso rilievo Che servizio pubblico è L’edi - facebook.com facebook