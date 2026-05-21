Bicocca estesa la no tax area | Siamo un’università pubblica investiamo sul futuro del Paese

L'università pubblica di Milano ha annunciato l'estensione della no tax area, che permette agli studenti di non pagare tasse universitarie fino a un certo limite di reddito. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, con un rappresentante che ha ricordato come l'obiettivo sia offrire accesso all'istruzione a un numero sempre maggiore di giovani. La misura riguarda tutte le facoltà e sarà valida già dal prossimo anno accademico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui