Un uomo coinvolto nella morte di una donna è stato trasferito in un carcere considerato più sicuro. Dopo alcuni giorni trascorsi in isolamento, è stato portato in una struttura penitenziaria diversa. La decisione è stata presa per motivi di protezione legati alla propria sicurezza. La notizia riguarda un episodio tra i più drammatici degli ultimi mesi. La sua presenza nel nuovo istituto è stata confermata.

Un uomo accusato di uno dei casi più drammatici degli ultimi mesi è stato trasferito in un istituto penitenziario considerato più sicuro, dopo giorni trascorsi in isolamento per ragioni legate alla sua stessa incolumità. La decisione era stata pianificata fin dal momento dell’arresto e si è concretizzata subito dopo l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Nei giorni successivi al fermo, avvenuto nella sua abitazione di Perinaldo, il 42enne è rimasto all’interno del centro clinico del carcere di Marassi. La struttura genovese, infatti, non dispone di una sezione adeguata per detenuti ritenuti particolarmente esposti a possibili aggressioni o tensioni con la popolazione carceraria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Caffeinamagazine.it - “Appena è arrivato in carcere”. Morte Beatrice, cosa è successo al compagno della madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[Reveal] Playboy marries a sweet wife She's a cold killer! He's now obsessed!

Notizie e thread social correlati

Morte della piccola Beatrice, arrestato anche il compagno della madre: nuova svolta nelle indaginiIl compagno della madre è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla morte di una bambina di due anni, trovata senza vita il 9 febbraio scorso...

Morte della piccola Beatrice a Bordighera: arrestato il compagno della madre, accusata anche la donnaIl compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera è stato arrestato.

Temi più discussi: Beatrice, uccisa di botte a 2 anni. La mamma al gip: Mai picchiato le mie figlie; 'La madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito'; Beatrice morta per i maltrattamenti di mamma e del compagno di lei. Il racconto delle sorelline; Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte, i video in cui fumava, i racconti delle sorelline. L'orrore tra i file del telefono.

Le violenze subite dalla piccola Beatrice, morta a #Bordighera ad appena due anni. Arrestato anche il compagno della madre. Per la procura la bimba fu vittima di maltrattamenti continui. Costretta persino a fumare. #Tg1 Lucia Pescio x.com

Bambine adultizzate, bestemmie e botte per aver dato un bacio: la relazione shock dei servizi sociali sulle sorelle di Beatrice, morta a 2 anni reddit

MORTE BEATRICE Morte della piccola Beatrice: la sorellina le faceva da mamma, chiese aiuto ma rimase inascoltataAl centro della ricostruzione investigativa ci sono anche le due sorelle maggiori della bambina, di 9 e 7 anni ... statoquotidiano.it

La morte di Beatrice, le frasi shock di Iannuzzi alla sorellina: Perché non la lanci dalla finestraNon smette di provocare orrore l’inchiesta sull’uccisione della bimba di 2 anni. La madre e il compagno restano in carcare con accuse ogni giorno più pesanti ... ilsecoloxix.it