Morte della piccola Beatrice arrestato anche il compagno della madre | nuova svolta nelle indagini
Il compagno della madre è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla morte di una bambina di due anni, trovata senza vita il 9 febbraio scorso in un’abitazione a Bordighera. L’inchiesta si sta ampliando e al momento sono in corso verifiche sulle circostanze del decesso. La polizia ha eseguito nuovi controlli e ascoltato testimoni per chiarire eventuali responsabilità.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Si allarga l’inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso nell’abitazione della madre a Bordighera, in provincia di Imperia. Nella mattinata del 30 maggio i carabinieri hanno eseguito un nuovo arresto: in manette è finito Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della piccola, accusato di maltrattamenti aggravati dall’evento morte. La madre della bambina, Emanuela Aiello, era già stata arrestata nei giorni immediatamente successivi al decesso e si trova tuttora detenuta. Il ritrovamento della bambina e l’allarme ai soccorsi. La tragedia venne scoperta nelle prime ore del 9 febbraio, quando la madre contattò i soccorsi sostenendo che la figlia avesse improvvise difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Orphan nurse is the devil's cure Sun shines in the abyss, his cold heart is a mess!
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