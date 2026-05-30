Morte della piccola Beatrice arrestato anche il compagno della madre | nuova svolta nelle indagini

Notizia in breve

Il compagno della madre è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla morte di una bambina di due anni, trovata senza vita il 9 febbraio scorso in un’abitazione a Bordighera. L’inchiesta si sta ampliando e al momento sono in corso verifiche sulle circostanze del decesso. La polizia ha eseguito nuovi controlli e ascoltato testimoni per chiarire eventuali responsabilità.