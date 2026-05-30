Morte della piccola Beatrice a Bordighera | arrestato il compagno della madre accusata anche la donna
Il compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera è stato arrestato. La donna coinvolta nell’indagine è anch’essa sotto accusa. La morte di Beatrice, avvenuta il 9 febbraio 2026, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sulle eventuali responsabilità.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo sviluppo nelle indagini sulla morte della bambina di due anni. Svolta nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio 2026 nella sua abitazione di Bordighera. I carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Contestualmente, anche la madre della bambina è stata raggiunta da una nuova ordinanza cautelare per il medesimo reato. La donna si trova già detenuta dopo i primi sviluppi dell’inchiesta. I sospetti nati dopo l’intervento dei soccorritori. La mattina del 9 febbraio la madre aveva richiesto l’intervento dei soccorritori, riferendo che la figlia aveva difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madre
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Svolta nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera. Dopo l’arresto della madre Emanuela Aiello, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi con l’accusa di maltrattamenti facebook
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