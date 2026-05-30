Morte della piccola Beatrice a Bordighera | arrestato il compagno della madre accusata anche la donna

Notizia in breve

Il compagno della madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera è stato arrestato. La donna coinvolta nell’indagine è anch’essa sotto accusa. La morte di Beatrice, avvenuta il 9 febbraio 2026, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sulle eventuali responsabilità.