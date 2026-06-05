AperiVeglia a Ripafratta | musica pasta fritta e birra

Notizia in breve

A Ripafratta si è svolta una serata chiamata AperiVeglia, organizzata dalla Pro Loco locale. L’evento ha visto musica dal vivo, pasta fritta e birra, creando un’atmosfera informale e conviviale. La manifestazione ha puntato a favorire il relax e l’incontro tra le persone, richiamando le veglie tradizionali di una volta e promuovendo la socializzazione nella comunità.