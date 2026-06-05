AperiVeglia a Ripafratta | musica pasta fritta e birra
A Ripafratta si è svolta una serata chiamata AperiVeglia, organizzata dalla Pro Loco locale. L’evento ha visto musica dal vivo, pasta fritta e birra, creando un’atmosfera informale e conviviale. La manifestazione ha puntato a favorire il relax e l’incontro tra le persone, richiamando le veglie tradizionali di una volta e promuovendo la socializzazione nella comunità.
La freschezza dell’aperitivo e la tradizione delle veglie di un tempo. Le AperiVeglie sono il format promosso dalla Pro Loco di Ripafratta: eventi semplici all’insegna del relax e dello stare insieme, per riunire la comunità, farla conoscere, farla ritrovare. Due le serate previste nel 2026. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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