Un monte di birra | a Montespertoli un weekend di musica birra e divertimento
A Montespertoli torna l’evento dedicato alla birra artigianale con la terza edizione di
A Montespertoli si rinnova l’appuntamento con la cultura della birra artigianale attraverso la terza edizione di "Un Monte di Birra". L’evento, patrocinato dal comune e sostenuto dalle realtà locali, si svolgerà il 18 e 19 aprile nella cornice centrale di Piazza del Popolo, trasformando il cuore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio “Birra dell’Anno 2026”.La birra artigianale italiana festeggia un compleanno importante: trent'anni di storia, innovazione e passione che culminano a Rimini con...
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