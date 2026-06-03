American BBQ e birra artigianale vicino Roma | il 13 giugno da Birra del Borgo street food musica e Brew Tour

Il 13 giugno si svolge un evento all’aperto con street food americano, birre artigianali e musica, nella Valle del Salto. La giornata prevede anche tornei e visite guidate, accompagnate da dj set e la possibilità di partecipare al Brew Tour. L’evento si terrà presso Birra del Borgo e offre un mix di street food, birra e intrattenimento musicale.

Una giornata all’aria aperta tra street food americano, birre artigianali, dj set, tornei e visite guidate nel cuore della Valle del Salto. Sabato 13 giugno il birrificio Birra del Borgo, a Borgorose, apre le porte al pubblico per “BBQ & Brew Affair”, un evento gratuito dedicato all’American BBQ e alla convivialità. Dalle 12 alle 20 gli spazi esterni del birrificio si trasformeranno in una grande area outdoor immersa nella natura, tra montagne, musica e specialità gastronomiche pensate per accompagnare le birre della casa. Dopo il debutto romano, il format cresce e si trasferisce direttamente nella sede di Birra del Borgo, regalando un’esperienza perfetta per una gita fuori porta a pochi chilometri da Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Street food e birra artigianale in piazza: a Sarno il Brew Fest ItaliaFino a domenica 24 maggio, Piazza 5 Maggio '98 a Sarno ospita il Brew Fest Italia, un evento dedicato alla birra artigianale e allo street food.

A Roma debutta BBQ & Brew Affair: il format che unisce birra e cucina BBQA Roma è arrivato BBQ & Brew Affair, un evento che combina le grigliate barbecue con degustazioni di birra artigianale.

American BBQ e birra artigianale vicino Roma: il 13 giugno da Birra del Borgo street food, musica e Brew TourUna giornata all’aria aperta tra street food americano, birre artigianali, dj set, tornei e visite guidate nel cuore della Valle del Salto. Sabato 13 ... funweek.it

Birra del Borgo e Francesco Martucci insieme: arriva la birra FuturaSi chiama 'Futura', la Golden Ale creata a quattro mani da Birra del Borgo, birrificio artigianale di Borgorose (Rieti), con Francesco Martucci per la sua pizzeria I Masanielli di Caserta. Primo ... quotidiano.net