American BBQ e birra artigianale vicino Roma | il 13 giugno da Birra del Borgo street food musica e Brew Tour

Da funweek.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 13 giugno si svolge un evento all’aperto con street food americano, birre artigianali e musica, nella Valle del Salto. La giornata prevede anche tornei e visite guidate, accompagnate da dj set e la possibilità di partecipare al Brew Tour. L’evento si terrà presso Birra del Borgo e offre un mix di street food, birra e intrattenimento musicale.

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Una giornata all’aria aperta tra street food americano, birre artigianali, dj set, tornei e visite guidate nel cuore della Valle del Salto. Sabato 13 giugno il birrificio Birra del Borgo, a Borgorose, apre le porte al pubblico per “BBQ & Brew Affair”, un evento gratuito dedicato all’American BBQ e alla convivialità. Dalle 12 alle 20 gli spazi esterni del birrificio si trasformeranno in una grande area outdoor immersa nella natura, tra montagne, musica e specialità gastronomiche pensate per accompagnare le birre della casa. Dopo il debutto romano, il format cresce e si trasferisce direttamente nella sede di Birra del Borgo, regalando un’esperienza perfetta per una gita fuori porta a pochi chilometri da Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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