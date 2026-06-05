aosta il 14 giugno celebra il valore del dono del sangue

Il 14 giugno si tiene ad Aosta una giornata dedicata al valore del dono del sangue. L’evento mira a sensibilizzare sulla necessità di donazioni per mantenere l’autosufficienza del sistema sanitario locale. Partecipano diverse associazioni che promuovono la donazione, con attività di informazione e raccolta. La giornata si svolge in varie location della città e coinvolge anche volontari e operatori sanitari. L’obiettivo è incentivare la partecipazione della popolazione alla donazione di sangue.

Come può il dono del sangue garantire l'autosufficienza della sanità valdostana?. Quali associazioni parteciperanno alla manifestazione ad Aosta il prossimo giugno?. Perché il ricambio generazionale rappresenta la sfida principale per il sistema?. Chi garantisce il passaggio tecnico tra la donazione e la cura?.? In Breve Evento previsto per il 14 giugno 2026 presso Piazzale Ducler ad Aosta.. Partecipazione del Coro Ali Ali diretto da Luigina Stevenin.. Servizio trasfusionale gestito dal dottor Pierluigi Berti dell'Azienda USL.. Obiettivo coinvolgimento fascia d'età strategica tra i 18 e i 35 anni.. Il 14 giugno 2026 la comunità valdostana si riunisce ad Aosta per celebrare il valore del dono del sangue. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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