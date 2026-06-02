Quattro giovani hanno partecipato a una cerimonia in cui hanno donato il sangue per la prima volta, in occasione del loro diciottesimo compleanno. L’AVIS ha organizzato l’evento per celebrare il passaggio alla maggiore età, coinvolgendo i nuovi maggiorenni in un gesto di responsabilità civica. La donazione è stata effettuata presso una sede locale, con il supporto dei volontari dell’associazione. La cerimonia ha sottolineato il valore della donazione come impegno civico e primo passo verso un ruolo attivo nella comunità.

Chi sono i quattro giovani protagonisti di questo rito civico?. Come trasforma l'AVIS il compimento della maggiore età in responsabilità?. Quale ruolo gioca il sindaco nel coinvolgere i nuovi cittadini?. Perché la donazione del sangue è la chiave per la coesione sociale?.? In Breve Partecipazione di Elisa, Louis, Matteo e Martina al rito di passaggio civico. Presenza del sindaco Stefano Belli e della presidente Marisa Zambon all'evento. Coinvolgimento della segretaria Monica Cuneaz nella promozione del volontariato locale. Impatto della donazione del sangue sulla sanità regionale e sul territorio di Jovençan. L’AVIS accoglie i nuovi diciottenni di Jovençan con un invito alla solidarietà concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gressan: l’AVIS accoglie i nuovi diciottenni con il dono del sangue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gressan: i nuovi diciottenni al Municipio tra legalità e impegnoVenerdì 24 aprile, il Municipio di Gressan ha ospitato un evento dedicato ai trentadue giovani che hanno compiuto 18 anni.

Leggi anche: Servizio civile con Avis per sensibilizzare i giovani sull'importanza del dono del sangue