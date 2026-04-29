Scuole e solidarietà | 1000 piccoli studenti imparano il valore del dono

La Fondazione Comunità Novarese ha portato a termine il quarto anno del progetto ABCDono, coinvolgendo circa mille studenti delle scuole locali. Durante l'iniziativa, i ragazzi hanno partecipato a attività e laboratori che hanno promosso il valore del dono e della solidarietà. L'obiettivo principale è stato sensibilizzare i giovani sull’importanza di offrire e condividere con gli altri. Il progetto si è concluso con un momento di riflessione e scambio tra studenti e insegnanti.

?? Cosa sapere La Fondazione Comunità Novarese conclude il quarto anno del progetto ABCDono con 1000 studenti. L'iniziativa coinvolge 50 classi tra Novara e provincia per contrastare la povertà educativa. Oltre 1000 studenti hanno preso parte al percorso ABCDono negli ultimi quattro anni, un progetto che ha coinvolto cinquantina di classi tra Novara, Cameri, Biandrate, Granozzo, Trecate, Galliate, Briona e Fara Novarese per insegnare il valore della condivisione. La conferenza stampa tenutas .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole e solidarietà: 1000 piccoli studenti imparano il valore del dono The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Treviso: Studenti ambasciatori del dono e della solidarietà, un progetto AIL forma i “peer educator” per il futuro.Treviso: “Ogni Dono è un Nodo” – La Solidarietà Studentesca Rilancia la Cultura del Dono Il progetto “Ogni dono è un nodo”, promosso dall’AIL... Leggi anche: Mezzo secolo di solidarietà: l'Aido festeggia insieme agli studenti e con un convegno sull'etica del dono Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino, 500 studenti a confronto sui diritti umani: premiati i vincitori delle Olimpiadi alla presenza di Kerry Kennedy; ‘Guida alla generosità in Italia’, con le nuove opportunità fiscali; Crowdfunding Civico, i nuovi progetti; Mussomeli, raccolta tappi di plastica. Nel 2025 mille euro alla Missione Speranza e Carità. Daniele Bellanca: Grazie a chi ci ha collaborato. 1000 Chitarre in Piazza: musica e solidarietà a BresciaDomenica 26 aprile in Piazza della Loggia la 13esima edizione. Ospite Ricky Portera (Stadio). Il concertone collettivo sarà anche occasione per iniziative solidali a favore di Lilt e Rari come Franc ... quibrescia.it Solidarietà come cultura: associazioni e scuole insieme per un parco inclusivoRapporto tra scuole e territorio per favorire la cultura della solidarietà attraverso azioni concrete: si può fare! In passato abbiamo già parlato della Onlus Giancarlo D’Andrea e delle iniziative ... disabili.com Tagli alle scuole materne a Gallarate, protestano i genitori. A Luino candidato sindaco di 19 anni - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com