ufficiale la rescissione contrattuale tra la ssc napoli ed antonio conte

Il contratto tra la SSC Napoli e Antonio Conte è stato ufficialmente risolto. La società ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore salentino, che non ricoprirà più il ruolo di tecnico della squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla decisione.

La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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