Ex Napoli Conte poco entusiasta di allenare il Fenerbahce? Richiesta d’ingaggio altissima

Il Fenerbahce avrebbe offerto un ingaggio molto elevato a Antonio Conte, che avrebbe mostrato poca disponibilità a trasferirsi in Turchia. La società turca sarebbe pronta a fare un investimento importante per portarlo in panchina, ma l'allenatore non avrebbe ancora dato una risposta positiva. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare e non ci sarebbero accordi definitivi.

Il Fenerbahce sarebbe pronto a tentare il grande colpo per portare Antonio Conte in Turchia. Dopo l’addio al Napoli, il tecnico salentino è finito nel mirino del club di Istanbul, deciso a costruire una squadra capace di dominare in patria e competere ad alti livelli anche nelle competizioni europee. Nonostante l’importante corteggiamento, il sogno dell’ex allenatore azzurro resterebbe quello di guidare una Nazionale. Conte non ha mai nascosto il fascino esercitato dalle competizioni internazionali e sarebbe intenzionato a valutare con grande attenzione ogni opportunità prima di prendere una decisione. Il Fenerbahce, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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TERREMOTO NAPOLI CONTE VIA! La STRATEGIA di DE LAURENTIIS

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