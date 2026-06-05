Antonelli il Principe senza pressione | 43 punti di vantaggio per un’altra impresa

Kimi Antonelli ha un vantaggio. Arriva a Monte Carlo con 43 punti di margine nel Mondiale e sa di non essere obbligato a vincere. Può continuare a interpretare la vita con quella leggerezza che fin qui gli ha permesso di fare la differenza e di vincere quattro gare su cinque. Il peso va tutto sugli altri: sul suo compagno Russell che ormai vede un fantasma dietro ad ogni porta, sui ferraristi che si sentono in dovere di sfruttare una delle rare occasioni che avranno quest’anno, su Norris e Piastri che un anno fa dominarono. Resterebbe Verstappen, ma Max la pressione è bravissimo a farla sentire agli altri. Gli italiani che hanno vinto a Monaco sono sette e solo due ci sono riusciti da quando il gran premio fa parte del Mondiale di Formula 1, Riccardo Patrese e Jarno Trulli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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