Domani alle 18, al PalaDozza di Bologna, si terrà Gara 5 dei quarti di finale playoff tra la squadra di Avellino e la Fortitudo. La sfida rappresenta il match decisivo per stabilire quale delle due formazioni avanzerà in semifinale. La serie, iniziata con una vittoria per parte, ha portato a questa sfida finale che può confermare o meno la qualificazione dell’Avellino. La partita si svolgerà sul parquet di Bologna, dove si deciderà la qualificazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà il PalaDozza a emettere il verdetto definitivo. Domani alle ore 18 l’ Avellino Basket tornerà sul parquet della Fortitudo Bologna per la decisiva Gara 5 dei quarti di finale playoff, una sfida che ormai ha assunto i contorni di una vera finale anticipata. A inizio serie in pochi avrebbero immaginato un epilogo del genere. Dopo il successo della Fortitudo in Gara 1 e una Gara 2 in cui Avellino aveva retto per lunghi tratti prima di cedere nel finale, la sensazione era che la serie potesse chiudersi rapidamente. Invece la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha saputo crescere partita dopo partita, blindando il PalaDelMauro e riaprendo tutto grazie a due vittorie consecutive che hanno restituito entusiasmo, fiducia e convinzione a tutto l’ambiente biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino senza paura: al PalaDozza per scrivere un’altra impresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per...

Leggi anche: Unicusano Avellino Basket: Gara 2, caccia al riscatto al PalaDozza

Catanzaro beat Avellino 3-0 and qualify to the semi-finals against Palermo reddit

L'ex Avellino Francesco Millesi in esclusiva: Contro il Catanzaro partita non scontata. Monza favorito per la promozioneLe parole di Francesco Millesi sul playoff playoff Catanzaro-Avellino del Ceravolo e sulla lotta promozione: leggi l'analisi dell'ex capitano sulla sfida decisiva ... sport.virgilio.it

Catanzaro-Avellino 3-0, le pagelle: Iemmello torna e segna, Patierno non graffiaPigliacelli 7 - Sicuro tra i pali, decisivo su Sounas e Besaggio con due interventi di riflesso impeccabili. Nessuna responsabilità sui pochi tiri avversari, gestisce bene la linea difensiva tranne un ... tuttomercatoweb.com