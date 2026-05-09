Un teatro tutto esaurito decreta il successo dell’Alcesti di Euripide per la regia di Filippo Dini che ha aperto ieri sera la 61esima stagione di rappresentazioni classiche. Applausi e ovazioni del pubblico al teatro greco di Siracusa. Prima dell’inizio dello spettacolo, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, presidente della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, Marina Valensise, consigliere delegato e Daniele Pitteri, sovrintendente dell’Inda, hanno annunciato i titoli della prossima stagione: dal 7 maggio al 27 giugno in scena Le Troiane di Euripide per la regia di Theodoros Terzopoulos nella traduzione di Alessandro D’Avenia, Filottete di Sofocle per la regia di Luca Micheletti nella traduzione di Walter Lapini e Uccelli di Aristofane per la regia di Davide Livermore nella traduzione di Mauro Bonazzi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Antigone e il dovere di non restare in silenzio. In scena stasera alle 19 al teatro greco di Siracusa

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Antigone e il dovere di non restare in silenzio. In scena stasera alle 19 al teatro greco di SiracusaUn teatro tutto esaurito decreta il successo dell’Alcesti di Euripide per la regia di Filippo Dini che ha aperto ieri sera la 61esima stagione di rappresentazioni classiche. gazzettadelsud.it