L’indipendenza femminile contro il potere politico la battaglia quasi mai risolta | così Antigone di Sofocle al Teatro di Siracusa parla al mondo di oggi
Il 8 maggio è iniziata al Teatro Greco di Siracusa la 61esima stagione di rappresentazioni classiche con la messa in scena di “Antigone” di Sofocle, diretta da Robert Carsen. La tragedia è stata la seconda delle due messe in scena, dopo “Alcesti”. La rappresentazione affronta temi come l’indipendenza femminile e il conflitto con il potere politico, rimanendo attuale anche nel mondo di oggi.
“Antigone” di Sofocle per la regia di Robert Carsen è stata la seconda tragedia – dopo “Alcesti” – ad aver inaugurato, ieri 8 maggio, la 61esima Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Su un palco essenziale con una enorme scalinata, almeno il doppio di quella del Festival di Sanremo, e un campo da battaglia che evoca purtroppo l’attualità più stretta, è la parola ad essere protagonista assoluta. La tragedia greca “Antigone” di Sofocle ha come protagonista Antigone contro il sovrano Creonte. Dopo la morte dei fratelli Eteocle e Polinice in battaglia, Creonte vieta la sepoltura di quest’ultimo perché considerato un traditore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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