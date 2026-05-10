L’indipendenza femminile contro il potere politico la battaglia quasi mai risolta | così Antigone di Sofocle al Teatro di Siracusa parla al mondo di oggi

Il 8 maggio è iniziata al Teatro Greco di Siracusa la 61esima stagione di rappresentazioni classiche con la messa in scena di “Antigone” di Sofocle, diretta da Robert Carsen. La tragedia è stata la seconda delle due messe in scena, dopo “Alcesti”. La rappresentazione affronta temi come l’indipendenza femminile e il conflitto con il potere politico, rimanendo attuale anche nel mondo di oggi.

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