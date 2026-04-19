Holm, calciatore della Juventus, si distingue tra i migliori tre della Serie A in base a un dato specifico. È in attesa di affrontare il Bologna in una partita da ex. La Juventus può sorridere per questa particolare statistica che riguarda il suo giocatore.

di Francesco Spagnolo Holm è pronto alla sfida da ex contro il Bologna. Ma c’è un dato che sa sorridere molto la Juventus. Tutti i dettagli di questi numeri. Il percorso di Emil Holm nel calcio italiano ha vissuto una fase di grande trasformazione durante la sua parentesi in Emilia. Arrivato con l’etichetta di prospetto fisico e di spinta, lo svedese ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni del club felsineo. Emil Holm ha giocato nel Bologna dal settembre 2024 allo scorso gennaio, dimostrando una continuità di rendimento che pochi si aspettavano in tempi così brevi, diventando un elemento cardine per la spinta sulla fascia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm, il giocatore della Juve in questo dato è fra i migliori tre della Serie A: tutti i dettagli

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