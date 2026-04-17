Locatelli rinnova con la Juventus | il capitano ha firmato fino al 2030! Accordo prolungato tutti i dettagli e quella novità pre Bologna

Il capitano della Juventus ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2030. La firma è arrivata nelle ultime ore, confermando il prolungamento dell’accordo tra il giocatore e il club. La notizia si aggiunge alle ultime novità in vista della partita contro il Bologna. La firma è stata ufficializzata con un comunicato stampa e riguarda tutte le parti coinvolte nell’accordo.

di Marco Baridon Locatelli rinnova con la Juventus: è arrivata la firma del capitano bianconero fino al 2030! Accordo prolungato, novità e dettagli. La storia d’amore tra Manuel Locatelli e la Juventus è destinata a durare ancora a lungo. Il capitano bianconero ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2030. Un accordo prestigioso e blindato che lega il centrocampista alla Vecchia Signora per le prossime 4 stagioni, allontanando in via definitiva qualsiasi possibile sirena di mercato. Un leader indiscusso per il presente e il futuro. La firma sul nuovo contratto non rappresenta soltanto un mero prolungamento temporale, ma si erge a vero e proprio attestato di enorme stima reciproca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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LOCATELLI (CAPITANO DELLA JUVENTUS) MI HA BLOCCATO SUI SOCIAL!

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