Annullamento Modello 730 entro il 22 giugno la scadenza per la procedura di rettifica 2026

Da quifinanza.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scadenza per la rettifica del Modello 730 è fissata al 22 giugno 2026. Dopo questa data, non sarà più possibile apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi inviata. La procedura di rettifica permette di correggere eventuali errori o omissioni nel modello presentato. La presentazione e le eventuali correzioni devono essere effettuate entro questa data per evitare sanzioni o complicazioni fiscali.

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L’invio della dichiarazione dei redditi rappresenta un momento cruciale per milioni di contribuenti italiani. Tuttavia, la fretta, la distrazione o la complessità del sistema precompilato possono indurre in errore. Cosa fare se ci si accorge di aver dimenticato una detrazione importante, di aver omesso un reddito o di aver inserito dati catastali errati dopo aver già cliccato sul tasto Invia? La soluzione principale è l’ annullamento Modello 730, una procedura salva-contribuente  che permette di resettare l’invio e ripartire da zero, purché si rispettino tempi e modalità dettati dall’Agenzia delle Entrate. Annullamento del Modello 730: l’ancora di salvezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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