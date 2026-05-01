730 precompilato | come annullare l’invio entro il 20 giugno 2026

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 precompilato possono annullarlo tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate entro il 20 giugno 2026. La procedura consente di revocare l’invio e di modificare i dati prima della presentazione definitiva. Dopo questa data, non sarà più possibile annullare l’invio e si dovrà procedere con la presentazione confermando o modificando i dati inseriti.