Anne Hathaway ha condiviso di essere pronta a giocare a basket con i figli in qualsiasi momento, influenzando il suo stile. Sul tema, si discute di un look definito “momboy”, spesso associato a stereotipi di genere. Attraverso video su TikTok, si evidenziano esempi di abbigliamento e atteggiamenti considerati tipici di questo stile. La tendenza viene analizzata come parte di un fenomeno più ampio che coinvolge la moda e le rappresentazioni sociali di genitorialità e identità.

Mi sono imbattuta nell’intervista di Hathaway in un periodo, quello della fine dell’anno scolastico, in cui i genitori si suddividono generalmente (perché la mia è una generalizzazione che non tiene conto di tutte le discipline e gli sport praticati in Italia, ma si basa solo sull'esperienza personale) in due categorie: spettatori di saggi di danza e tifosi sugli spalti alle partite di basket (è anche il mio caso) o di calcio. A differenza dell’attrice de Il diavolo veste Prada, però, pur essendo cresciuta in una città con una forte tradizione cestistica come Bologna, non sono interessata alla pallacanestro – e a nessun altro sport, devo ammetterlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway è pronta a giocare a basket con i figli in qualsiasi momento, e il suo stile ne giova. Ma esiste davvero il look da mamma di maschi?

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penso che guardare animatic epici mi abbia dato un pregiudizio su tutti i personaggi dell'odissea e non mi piacciono NULLA delle scelte di casting. soprattutto anne hathaway come penelope reddit

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