L'errore di stile di Anne Hathaway con abito lungo e sneaker

Durante un evento recente, un'attrice indossava un abito lungo abbinato a un paio di sneaker, suscitando commenti tra gli esperti di moda. L'outfit ha attirato l'attenzione per la scelta di combinare un capo formale con calzature sportive, un dettaglio che ha diviso il pubblico e i commentatori. L'evento ha mostrato come anche le scelte di stile più attente possano risultare discutibili, senza che questa sia sempre legata a un errore consapevole.

Nemmeno gli abbinamenti più collaudati sono davvero immuni dagli scivoloni. E vale anche per le celebrity che, per mestiere e attitudine, sembrano muoversi sempre un passo avanti rispetto alle tendenze. Eppure, qualcosa può non funzionare. L’errore di stile della settimana arriva dal guardaroba di Anne Hathaway. L’attrice, attualmente in promozione per Il diavolo veste Prada 2, è stata avvistata con un look costruito su un abbinamento teoricamente impeccabile: abito lungo e sneaker. Una combinazione ormai sdoganata, pratica e contemporanea, che sulla carta non lascia spazio a dubbi. Nella pratica, però, anche il minimo dettaglio fa la differenza.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’errore di stile di Anne Hathaway con abito lungo e sneaker Notizie correlate Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”Anne Hathaway è da sempre una delle attrici più stilose eleganti e chic del firmamento Hollywoodiano. Anne Hathaway in versione high-gloss: abito sheer e diamanti (con smeraldi) per un red carpet da oltre 100KRed carpet, New York, luce giusta—e Anne Hathaway entra in modalità full statement. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Shopping di primavera, i tre must da cercare su Vinted (e gli errori da evitare); Il diavolo veste Prada 2 a New York con Anne Hathaway in Louis Vuitton e Meryl Streep in Givenchy. Prossima tappa Milano; Il Diavolo veste Prada 2 razzista? Una scena con Anne Hathaway scatena accuse pesantissime; Anne Hathaway ruba la scena in Versace alla première di Londra de Il diavolo veste Prada2. Anne Hathaway ieri e oggi: un’evoluzione di stile degna de Il Diavolo Veste PradaDa Pretty Princess a Il Diavolo Veste Prada: i look più belli di Anne Hathaway ieri e oggi, sul set e sui red carpet. amica.it Anne Hathaway ruba la scena in Versace alla première di Londra de «Il diavolo veste Prada2»L'attrice ha incantato alla première di Londra. Hanne-Andy Sachs dimostra di conocere bene i segreti del glamour ... corriere.it Abbiamo guardato Anne Hathaway dal 2000 a oggi e la conclusione è una sola: il tempo con lei ha firmato una tregua. Cambiano i ruoli, cambiano gli abiti, cambiano i red carpet. E mentre Il diavolo veste Prada torna nell’immaginario, tra nostalgia fashion e n - facebook.com facebook Emily Blunt e Anne Hathaway al photocall londinese di THE DEVIL WEARS PRADA 2. x.com