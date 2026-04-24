Durante un evento a Londra, un'attrice ha condiviso quale sia il suo look preferito tra quelli indossati nel sequel di un celebre film. Ha spiegato che si tratta di un abito in particolare, scelto tra le sue apparizioni sul set. Tuttavia, ha anche precisato che non lo indosserà nel prossimo film, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista sul tappeto rosso.

Siamo dunque molto incuriositi, come è giusto che sia e nonostante gli spoiler, da quello che Andy indosserà nell'atteso sequel, sebbene, come in tutti gli armadi che si rispettino, anche la stessa attrice ha ammesso di avere un capo prediletto tra tutti quelli indossati sul set. Anne Hathaway - come mostra il video social di The Hook - alla domanda su quale sia stato il suo look preferito tra tutti quelli sfoderati durante le riprese, non ha avuto dubbi. «Era una maglietta bianca di Phoebe Philo con un lungo strascico» ha detto ai microfoni, precisando immediatamente che quel pezzo, che lei ha amato tantissimo, però, non si vedrà nel film.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway ha rivelato il suo look preferito de Il diavolo veste Prada 2. Ma ecco perché non lo vedremo nel film

Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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