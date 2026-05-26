Arezzo, 26 maggio 2026 – : sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa 2026–2028. Si rafforza la rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze Artistiche, uno dei modelli culturali più significativi e innovativi del panorama regionale ed europeo. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per il triennio 2026–2028, al quale hanno aderito quarantadue Comuni della Toscana per sostenere, potenziare e diffondere l’azione di RAT – Residenze Artistiche Toscane, la rete regionale dei 35 Titolari di Residenza Artistica attiva in otto province della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro conferma il proprio impegno nella rete delle Residenze Artistiche Toscane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al teatro alla Misericordia di Sansepolcro il programma primaverile delle residenze artisticheAl teatro alla Misericordia di Sansepolcro è stato presentato il programma primaverile delle residenze artistiche.

Dalla Regione oltre 3,6 milioni per le residenze artisticheLa Regione Toscana ha stanziato complessivamente più di 3,6 milioni di euro per il sostegno delle Residenze per le arti sceniche.

Sansepolcro conferma il proprio impegno nella rete delle Residenze Artistiche ToscaneArezzo, 26 maggio 2026 – Sansepolcro conferma il proprio impegno nella rete delle Residenze Artistiche Toscane: sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa 2026–2028. Si rafforza la rete dei Comuni tosc ... lanazione.it

Castelfiorentino capofila della Rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze artisticheFirmato il nuovo protocollo d’intesa tra i Comuni che intendono sostenere e diffondere l’azione delle Residenze artistiche ... gonews.it