Rete delle Residenze Artistiche Toscane | c' è il protocollo d’intesa 2026–2028

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un protocollo d’intesa per il periodo 2026-2028 che coinvolge i Comuni toscani e le Residenze Artistiche. La rete regionale si consolida, puntando a sostenere e sviluppare questo modello culturale. La collaborazione tra enti locali e residenze artistiche si rafforza, rafforzando il ruolo di queste strutture come strumenti di promozione culturale e innovazione nel territorio. La firma riguarda un accordo che definisce le modalità di cooperazione e i finanziamenti per i prossimi anni.

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Si rafforza la rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze Artistiche, uno dei modelli culturali più significativi e innovativi del panorama regionale ed europeo. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per il triennio 2026–2028, al quale hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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