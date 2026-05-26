Rete delle Residenze Artistiche Toscane | c' è il protocollo d’intesa 2026–2028
È stato firmato un protocollo d’intesa per il periodo 2026-2028 che coinvolge i Comuni toscani e le Residenze Artistiche. La rete regionale si consolida, puntando a sostenere e sviluppare questo modello culturale. La collaborazione tra enti locali e residenze artistiche si rafforza, rafforzando il ruolo di queste strutture come strumenti di promozione culturale e innovazione nel territorio. La firma riguarda un accordo che definisce le modalità di cooperazione e i finanziamenti per i prossimi anni.
Si rafforza la rete dei Comuni toscani a sostegno delle Residenze Artistiche, uno dei modelli culturali più significativi e innovativi del panorama regionale ed europeo. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per il triennio 2026–2028, al quale hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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