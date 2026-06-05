Il Golden Gala Pietro Mennea 2026, quarta tappa della Diamond League, si è svolto allo Stadio Olimpico di Roma. La serata ha visto protagonisti atleti come Andy Diaz, Fabbri, Sioli e Jacobs, con gare che hanno suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. L’evento ha offerto diverse competizioni di alto livello, con interviste ai protagonisti che hanno commentato le proprie prestazioni. La manifestazione si è conclusa con un clima di soddisfazione generale tra atleti e pubblico.

Golden Gala Pietro Mennea 2026: tutte le interviste ai protagonisti della Diamond League di Roma! Il Golden Gala Pietro Mennea 2026, quarta tappa della Diamond League, ha regalato una serata straordinaria allo Stadio Olimpico di Roma. Il più importante meeting di atletica leggera in Italia ha visto sfidarsi campioni olimpici, mondiali ed europei, offrendo prestazioni di altissimo livello e grandi emozioni al pubblico presente. Per l’Italia è stata una serata memorabile grazie alle vittorie di Andy Diaz nel salto triplo, Leonardo Fabbri nel getto del peso e del giovanissimo Matteo Sioli nel salto in alto, protagonista di una delle imprese più belle della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Andy Diaz, Fabbri, Sioli e Jacobs: le emozioni del Golden Gala da sogno per l'Italia

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