Andrea Purgatori a processo i medici che lo avevano in cura | le accuse sulla morte del giornalista

Quattro medici che avevano in cura il giornalista Andrea Purgatori sono stati rinviati a giudizio dalla giudice per l’udienza preliminare di Roma. La decisione è arrivata nel processo legato alla morte del giornalista, avvenuta nel luglio del 2023. La giudice ha deciso di portare i medici davanti al tribunale, ma non sono stati ancora definiti i dettagli delle accuse.

La giudice per l’udienza preliminare (gup) di Roma, Paola Petti, ha rinviato a giudizio quattro medici che avevano in cura il giornalista Andrea Purgatori, scomparso nel luglio del 2023. Sul banco degli imputati finiranno il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi della sua équipe, insieme al cardiologo Guido Laudani. A tutti e quattro viene contestato il reato di «omicidio colposo». Il processo è stato fissato per il 12 gennaio prossimo. Morte di Andrea Purgatori, chiesto processo per quattro medici. L’accusa di omicidio colposo: diagnosi errate, omissioni e terapie rischiose. 🔗 Leggi su Open.online

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