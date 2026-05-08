Morte Andrea Purgatori cliniche restano a processo come responsabili civili I figli | Siamo soddisfatti

Le cliniche coinvolte nella vicenda legata alla morte di Andrea Purgatori resteranno a processo come responsabili civili, insieme a quattro medici. Le cliniche avevano richiesto di essere escluse dalla posizione di responsabili civili, ma questa richiesta è stata respinta. I figli di Purgatori hanno dichiarato di essere soddisfatti della decisione. La procedura giudiziaria prosegue, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità.

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Oltre ai 4 medici, restano a processo per la morte di Andrea Purgatori anche le cliniche che aveva chiesto di essere escluse dai responsabili civili. "Siamo soddisfatti", è il commento dei figli del giornalisti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili“Siamo soddisfatti della decisione e seguiamo gli sviluppi del processo”, dice l’avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale di parte civile per la... Morte Andrea Purgatori, anche il Policlinico Umberto I citato fra i responsabili civiliC'è anche il Policlinico Umberto I di Roma fra le tre strutture sanitarie citate come responsabili civili per la morte del giornalista Andrea... Contenuti utili per approfondire Morte Andrea Purgatori, cliniche restano a processo com responsabili civili. I figli: Siamo soddisfattiOltre ai 4 medici, restano a processo per la morte di Andrea Purgatori anche le cliniche che aveva chiesto di essere escluse dai responsabili civili ... fanpage.it Morte Andrea Purgatori, dal gup di Roma l'ok alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in curaIl gup di Roma ha dato l'ok alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nel procedimento legato al decesso ... roma.corriere.it