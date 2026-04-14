Riparte il processo sulla morte di Maradona | Impediremo l’impunità Sette medici rischiano fino a 25 anni di carcere

È iniziato il nuovo procedimento giudiziario sulla morte di Diego Maradona, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità tra i medici coinvolti. Sette professionisti della salute sono sotto processo e rischiano fino a 25 anni di carcere. I giudici hanno dichiarato che faranno in modo che non venga concessa impunità ai responsabili, promettendo di portare avanti le indagini senza sosta.

“Verrà impedita l’ impunità per i responsabili della morte di Diego “. È questa la promessa dei giudici che guideranno l’accusa nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il procedimento torna in aula oggi dopo che a maggio 2025 era stato rinviato e poi annullato per lo scandalo che aveva coinvolto una giudice. All’epoca infatti Julieta Makintach aveva consentito riprese non autorizzate in aula per la realizzazione di un documentario. Per questo motivo è stata radiata dalla magistratura con l’interdizione a vita dai pubblici uffici. Il nuovo processo si terrà in Argentina nell’aula della Settima sezione del Tribunale orale di San Isidr o.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riparte il processo sulla morte di Maradona: “Impediremo l’impunità”. Sette medici rischiano fino a 25 anni di carcere Processo sulla morte di Maradona rinviato: slitta l’inizio, la famiglia chiede fino a 25 anni di carcereIl processo per la morte di Diego Armando Maradona inizierà il 14 aprile e non più il 17 marzo dopo la decisione del tribunale di San Isidro. Morte Maradona, il 14 aprile parte il nuovo processo: sette persone accusate di omicidioLa giustizia argentina ha deciso di rinviare al 14 aprile l'inizio del nuovo processo contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la...