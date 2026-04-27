Il calcio italiano si trova davanti a una fase di cambiamento, con l'assenza della nazionale dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Nel frattempo, il presidente federale ha annunciato le sue dimissioni, sebbene rimanga in carica sotto la scusa dell'ordinaria amministrazione. Contestualmente, anche gli arbitri sono coinvolti in questa situazione di instabilità, che potrebbe segnare una svolta nel panorama calcistico nazionale.

Senza Mondiali, non ci andremo per la volta di fila. Senza un presidente, Gabriele Gravina per fortuna si è dimesso (anche se con la scusa dell’ordinaria amministrazione continua a occupare il palazzo insieme ai suoi sgherri). Adesso persino senza arbitri, visto che il designatore Rocchi è indagato e (auto)sospeso, e la credibilità dell’ intera classe arbitral e è completamente distrutta dalla nuova inchiesta della procura di Milano. A prescindere da quanto emergerà sul piano penale, siamo davvero all’ anno zero del pallone italiano. Ma non tutti i mali forse vengono per nuocere. Può essere davvero un’ occasione irripetibile. Non ne capiterà un’altra del genere, o almeno si spera, visto che non vorremmo ritrovarci nella stessa situazione fra 10 o 20 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senza mondiale, presidente federale e arbitri: questa è davvero la volta buona per rifondare il calcio italiano

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