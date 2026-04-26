Un video diventato virale mostra un figlio che si rivolge alla madre attraverso un programma televisivo, esprimendo il desiderio di riabbracciarla. La scena ha coinvolto molti spettatori, che hanno condiviso il messaggio sui social network. La vicenda ha suscitato attenzione per il forte legame familiare rappresentato e per il modo in cui la comunicazione si svolge in un contesto pubblico.

Ci sono storie che sembrano sceneggiate per il grande schermo, ma che invece appartengono alla vita vera, con tutto il suo carico di dolore e complessità. Quella di Killian Nielsen, 36 anni, e di sua madre Brigitte Nielsen è una di queste. Un rapporto spezzato, quindici anni di silenzio, tentativi disperati di riavvicinamento sistematicamente respinti. E ora, un appello pubblico lanciato dal salotto de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, che suona come un grido nel vuoto. Killian è uno dei cinque figli dell’ex modella e attrice danese, icona degli anni Ottanta, compagna di Sylvester Stallone e volto indimenticabile di pellicole come Rocky IV e Cobra.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Killian Nielsen e l’appello virale a Brigitte a La volta buona: “Mamma, spero sia la volta buona per riabbracciarti”

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Una raccolta di contenuti

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Leggo. . Da un lato una madre «stella, irraggiungibile». Dall'altro, un figlio che continua a bussare a porte che restano chiuse. Killian Nielsen, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, risponde all'intervista rilasciata dalla mamma Brigitte Nielsen a Belve. In 1 - facebook.com facebook