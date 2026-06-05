Andre Chase ha annunciato il suo nuovo personaggio dopo aver lasciato la WWE. L’ex wrestler di NXT si è presentato con un’immagine diversa, segnando un cambio di look e stile. La trasformazione avviene nel momento in cui si prepara a intraprendere una carriera come atleta indipendente. La novità riguarda l’aspetto e l’approccio sul ring, senza ulteriori dettagli sui dettagli del personaggio.

L’ex volto di NXT ha voltato pagina e si è ripresentato con una veste tutta nuova per la vita da indipendente. Andre Chase, conosciuto dal pubblico di NXT come il professore a capo della Chase University, ha presentato il personaggio con cui si proporrà d’ora in avanti sul ring. Si farà chiamare “The Professor” Andre Chance. L’annuncio è arrivato giovedì sui social, dove l’ex superstar ha comunicato di essere ora disponibile per date, incontri con i fan, autografi, seminari e richieste da parte dei media. Nella didascalia del suo post ha scritto: “Voglio che si sappia in giro che siamo tornati alla grande Volete che il Professor Chance porti la festa nella vostra città Taggate le vostre federazioni locali o preferite qui sotto e mettiamoci al lavoro ” Il licenziamento dalla WWE e l’ondata di tagli di aprile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Andre Chase svela il suo nuovo personaggio dopo l’addio alla WWE

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