Mick Foley ha annunciato di aver lasciato la WWE perché non riusciva più a guardarsi allo specchio. La decisione riguarda un motivo personale legato alla sua immagine e alla percezione di sé. Foley ha spiegato che la scelta era necessaria per mantenere la propria integrità. La separazione dalla compagnia è avvenuta recentemente, segnando la fine di un lungo percorso nel wrestling professionistico. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla motivazione specifica.

Mick Foley ha scelto di chiudere i rapporti con la WWE per un motivo molto personale: poter continuare a guardarsi allo specchio senza problemi. Già nel dicembre 2025, Foley aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto da Legends con la WWE, in scadenza quest’estate. All’epoca aveva indicato come motivazione lo “stretto rapporto” della compagnia con il presidente Donald Trump, spiegando che la goccia che aveva fatto traboccare il vaso erano stati i commenti “incredibilmente crudeli” di Trump sulla morte del regista Rob Reiner, da sempre un suo critico. L’approdo alla AEW e la spiegazione dell’addio. Di recente Foley ha firmato con la AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mick Foley svela il vero motivo dietro l’addio alla WWE: “Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”

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