WWE | Kairi Sane parla dopo l’addio alla WWE la verità dietro le speculazioni

Dopo settimane di voci sul suo possibile addio, la wrestler Kairi Sane ha deciso di parlare attraverso un messaggio rivolto ai fan. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, mentre si susseguono le speculazioni sul suo futuro professionale. La wrestler giapponese, nota per il suo percorso nella federazione, ha rotto il silenzio in merito alla sua uscita dal roster WWE.

Kairi Sane rompe il silenzio dopo le speculazioni sul suo licenziamento dalla WWE con un messaggio ai fan Kairi Sane ha finalmente parlato dopo giorni di voci sul suo possibile addio alla WWE, e il suo messaggio sta già facendo discutere. Dopo alcune indiscrezioni secondo cui avrebbe voluto tornare in Giappone, insieme a rumor che indicavano che la WWE non avesse intenzione di riportarla, la wrestler ha pubblicato un messaggio sui social martedì sera per rispondere direttamente alla situazione. Pur senza confermare dettagli specifici sulla sua uscita, ha chiarito che ciò che si sta dicendo non rappresenta tutta la verità. Release o scelta? Il mistero Kairi Sane si infittisce.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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