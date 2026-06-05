Ancora temporali allerta per il pomeriggio del 5 giugno su pianura e collina piacentina

La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta temporali valida dalle 12 del 5 giugno su pianura e collina della provincia di Piacenza. Sono previsti temporali nel pomeriggio, con possibilità di pioggia intensa e fulmini. L’allerta rimarrà in vigore fino a sera. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora. La situazione richiede attenzione, soprattutto per le attività all’aperto e le zone soggette a allagamenti.

. A diramare l’avviso, valido dalle ore 12 di oggi, la protezione civile dell’Emilia-Romagna.Per la seconda parte della giornata di venerdì 5 giugno - si legge nel bollettino - sono previsti temporali anche di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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