A Piacenza temporali per pianura e bassa collina vento in montagna | allerta meteo per 24 ore

Nella giornata di oggi, la provincia di Piacenza è interessata da temporali che coinvolgono principalmente la pianura e le zone di bassa collina, con un bollino giallo emesso per indicare condizioni di moderato rischio. Contestualmente, nelle aree di montagna si registrano raffiche di vento che hanno portato a un'allerta di livello arancione. Le autorità hanno diffuso avvisi specifici per le prossime 24 ore.

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