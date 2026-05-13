A Piacenza temporali per pianura e bassa collina vento in montagna | allerta meteo per 24 ore

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la provincia di Piacenza è interessata da temporali che coinvolgono principalmente la pianura e le zone di bassa collina, con un bollino giallo emesso per indicare condizioni di moderato rischio. Contestualmente, nelle aree di montagna si registrano raffiche di vento che hanno portato a un'allerta di livello arancione. Le autorità hanno diffuso avvisi specifici per le prossime 24 ore.

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Temporali per pianura e bassa collina piacentina (bollino giallo) e vento in montagna (bollino arancione). Allerta meteo sul territorio locale a partire dalla mezzanotte del 14 maggio per le successive 24 ore.«Per la giornata di giovedì 14 maggio – riporta l’avviso della protezione civile - sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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