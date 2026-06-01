Il 2 giugno possibili temporali e vento forte | in collina scatta l' allerta meteo di livello giallo

Notizia in breve

L'allerta meteo in Emilia-Romagna prevede temporali e vento forte per il 2 giugno. La Protezione civile ha emesso un livello giallo per le zone collinari della provincia di Ravenna, mentre per la bassa collina e la pianura romagnola è stata dichiarata un'allerta verde. La situazione riguarda principalmente le aree collinari e si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche durante la giornata. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati a questa allerta.