Il 2 giugno possibili temporali e vento forte | in collina scatta l' allerta meteo di livello giallo
L'allerta meteo in Emilia-Romagna prevede temporali e vento forte per il 2 giugno. La Protezione civile ha emesso un livello giallo per le zone collinari della provincia di Ravenna, mentre per la bassa collina e la pianura romagnola è stata dichiarata un'allerta verde. La situazione riguarda principalmente le aree collinari e si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche durante la giornata. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati a questa allerta.
Per la giornata di domani, la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo: gialla per le aree collinari della provincia di Ravenna e verde per la bassa collina e la pianura romagnola. Nella nota si legge: “Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste condizioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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