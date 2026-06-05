Ancora tempo instabile in Veneto e la Regione rimane in allerta per le prossime ore

Da veronasera.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio e sera di venerdì 5 giugno, e fino alle prime ore di sabato 6 giugno, il Veneto sarà interessato da piogge e temporali sparsi. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità, con possibili rovesci locali. La regione è in allerta per le prossime ore, con condizioni meteorologiche che potrebbero peggiorare durante questa fase.

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Il meteo regionale comunica che tra il pomeriggio e la sera di venerdì 5 giugno, e fino alle primissime ore di sabato 6 giugno, la nostra regione sarà interessata da una fase di tempo instabile con possibili fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale da locali a sparsi, più probabili. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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