Ancora tempo instabile in Veneto e la Regione rimane in allerta per le prossime ore

Notizia in breve

Nel pomeriggio e sera di venerdì 5 giugno, e fino alle prime ore di sabato 6 giugno, il Veneto sarà interessato da piogge e temporali sparsi. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità, con possibili rovesci locali. La regione è in allerta per le prossime ore, con condizioni meteorologiche che potrebbero peggiorare durante questa fase.