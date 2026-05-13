Il tempo rimane instabile | si alternano sole e rovesci

Il tempo continua a essere variabile, con periodi di sole intervallati da rovesci e temporali sparsi. Questa instabilità è causata dal passaggio di impulsi provenienti dall'Atlantico, che determinano un alternarsi di condizioni più stabili e momenti di maltempo. Le previsioni indicano che questa situazione persisterà nelle prossime ore, mantenendo il cielo irregolare e soggetto a cambiamenti improvvisi.

Prosegue un tempo di tipo instabile a causa del transito di impulsi atlantici; alternanza, quindi, di fasi più stabili e soleggiate con altre caratterizzate da rovesci o temporali sparsi. Le temperature rimarranno su valori inferiori alle medie del periodo, in particolare per quanto attiene ai valori massimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 13 maggio 2026 Tempo Previsto: Al mattino in pianura cieli parzialmente nuvolosi, salvo addensamenti temporanei più compatti su est regione. Sui rilievi alpini e prealpini cieli parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi....🔗 Leggi su Bergamonews.it

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