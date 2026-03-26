Un nuovo bollettino della protezione civile nazionale segnala un'allerta maltempo in Italia, con particolare attenzione alle prossime 24-36 ore. Si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con possibili nevicate in alcune regioni, inclusa l’Umbria. La situazione riguarda diverse aree del paese, con indicazioni di un’intensificazione delle precipitazioni e dell’eventuale formazione di neve.

Ancora allerta meteo. Il bollettino diramato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, dalla protezione civile nazionale, mette sotto la lente la possibile evoluzione del maltempo dalla notte di oggi e per le prossime 24-36 ore su diverse regioni italiane, compresa l’Umbria. “Dalla serata di oggi giovedì 26 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore – si legge nel comunicato ufficiale – si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia specie settori tirrenici e nordorientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Meteo, ancora allerta maltempo: possibili nevicate per le prossime 24 ore

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