Una nuova ondata di temporali ha colpito l’Emilia-Romagna, protraendo la fase di instabilità meteorologica. Le previsioni indicano che il weekend sarà caratterizzato da piogge e temporali diffusi nella regione. La Protezione civile ha emesso allerte e invia aggiornamenti sulla situazione, senza indicare danni significativi o evacuazioni. Le condizioni climatiche rimangono instabili, con precipitazioni che potrebbero interessare diverse zone durante le prossime ore.

Bologna, 5 giugno 2026 – Scatta una nuova fase di instabilità sull’Emilia-Romagna. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali, valida dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di domenica, con attenzione particolare rivolta ai settori settentrionali della regione, dove i fenomeni potranno risultare più intensi e localmente organizzati. Il provvedimento arriva alla luce di un quadro atmosferico in rapido cambiamento, che nelle prossime ore favorirà lo sviluppo di temporali anche di forte intensità. La fase più delicata è attesa nel pomeriggio e nella serata di venerdì, quando le correnti instabili in quota andranno a interagire con l’aria più calda e umida presente nei bassi strati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancora allerta temporali, la fase instabile continua: previsioni meteo del weekend in Emilia-Romagna

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