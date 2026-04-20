Temporali da allerta gialla piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna | le previsioni meteo

Martedì 21 aprile, l’Emilia-Romagna sarà colpita da temporali che hanno portato all’attivazione dell’allerta gialla. Le previsioni indicano piogge intense e un possibile aumento del rischio di frane in diverse zone della regione. La situazione meteo riguarda quasi tutta l’area, con condizioni in rapido peggioramento rispetto ai giorni precedenti. La Protezione Civile ha emesso le allerte per monitorare la situazione e predisporre eventuali interventi.

Bologna, 20 aprile 2026 — Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi tutta la regione. L’avviso riguarda l’intero territorio, fatta eccezione della bassa collina e della pianura piacentino-parmense dove i fenomeni dovrebbero risultare meno rilevanti. Una nuova perturbazione porterà piogge diffuse, localmente intense, con possibili criticità soprattutto nelle aree già più fragili dal punto di vista idrogeologico. Cosa dice l’allerta gialla. Guardando al sito della Protezione civile regionale, infatti, si legge che per martedì “si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità – c’è scritto –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali da allerta gialla, piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna: le previsioni meteo Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta gialla a Novara e nel Vco: piogge intense e rischio frane Leggi anche: Ancora piogge intense e rischio allagamenti e frane: prosegue l'allerta gialla su novarese e Vco Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maltempo. Allerta gialla per rischio temporali a partire da mezzanotte; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassi; Allerta gialla rischio temporali. Temporali da allerta gialla, piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna: le previsioni meteoNon si escludono infine rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua che in maniera puntuale potrebbero superare la soglia 1 e occasionali fenomeni franosi con ruscellamenti sui ... ilrestodelcarlino.it Ancora allerta meteo gialla per rischio temporali a Milano: scatterà dalle 21Ancora allerta meteo gialla a Milano per rischi temporali. La misura scatterà alle 21 di oggi, lunedì 20 aprile 2026, e durerà fino alle 9 di domani ... fanpage.it Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p - facebook.com facebook Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com