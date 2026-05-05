Meteo pioggia e cieli grigi su Milano | scatta la fase instabile attesi temporali Le previsioni

A Milano il tempo cambia: dopo alcuni giorni di tempo stabile, si prevede un nuovo peggioramento con pioggia e cieli coperti. Sono attesi temporali che interesseranno la città durante la settimana. Le previsioni indicano un passaggio da giornate soleggiate a condizioni di maltempo, con precipitazioni che potrebbero essere intense in alcune aree. La situazione meteorologica si mantiene instabile nei prossimi giorni.

Cambio di scenario meteorologico a Milano. Dopo una fase di relativa stabilità, la città si prepara a vivere una settimana all'insegna dell'instabilità. A partire da martedì 5 maggio, l'ingresso di correnti di origine atlantica ha rotto gli equilibri, portando una perturbazione che colpirà.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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La giornata sarà contrassegnata da condizioni di cielo spesso coperto con precipitazioni al Centro-Nord, anche sotto forma di locale temporale specie al mattino. #meteo x.com