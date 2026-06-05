L'Ancona ha confermato Gelonese e Bonaccorsi come pilastri della squadra, mentre Rovinelli resta in forse a causa di un infortunio. La società lavora per rafforzare il roster, tra trattative e operazioni di mercato. La squadra si prepara alle prossime sfide con i giocatori chiave confermati, ma senza ancora certezza sulla presenza di Rovinelli. La dirigenza monitora attentamente la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulle possibili novità.

Tra scrivanie e mercato, l’ Ancona corre forte sul doppio binario: se da una parte la dirigenza è al lavoro per organizzare l’incontro con Manolo Bucci ad Ancona alla presenza del singolo, il lato operativo della dirigenza si sta attivamente adoperando per cominciare ad allestire una squadra il cui zoccolo duro possa essere pronto nel giro di poche settimane: si parte naturalmente dalla riconferma di alcuni elementi ritenuti imprescindibili. Si parte dal capitano, Luca Gelonese, che ha già dato la disponibilità di massima a sposare la causa biancorossa anche nella prossima stagione. Si tratta quindi il rinnovo, ma non sembrano esserci ostacoli: Maurizi lo considera ancora centrale nel suo scacchiere e gli ultimi colloqui telefonici intercorsi non hanno fatto altro che rinsaldare un legame già solido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, Gelonese e Bonaccorsi punti saldi. Rovinelli ancora in forse

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